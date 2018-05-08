СМИ: Джонни Депп напал на помощника во время съемок

Американский актер Джонни Депп атаковал на съемках фильма менеджера по локациям. Об этом пишет People.

Известно, что в настоящее время он снимается в криминальном детективе Лабиринт. В фильме, основанном на реальных событиях, он играет детектива, расследующего убийство рэпера.

По информации издания, инцидент произошел во время работы на одной из центральных улиц Лос-Анджелеса. Депп пил на площадке весь день и вмешивался в режиссуру эпизода, передает korrespondent.net.

Когда разрешение на перекрытие улицы ради съемок истекло, менеджер по локациям сообщил режиссеру, что нужно собираться. Он, в свою очередь, ответил ему: "Скажи это Джонни Деппу!".

Менеджер подошел к актеру и сообщил ему о том, что "дубль является последним". В ответ на это актер попытался его ударить.

"Он встал очень близко к нему и кричал: "Да кто ты такой? У тебя нет на это права!", - отметил источник.

Сообщается, что Джонни Деппа вовремя оттащили в сторону.