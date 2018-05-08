СМИ: сделку Disney с Fox хотят сорвать

Американский кабельный оператор Comcast Corp попросит инвестиционные банки увеличить финансирование на $60 млрд. Наличные средства нужны компании, чтобы сделать предложение о покупке медиа-активов, которые 21st Century Fox Inc согласилась продать Walt Disney Co за $52 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников агентства, генеральный директор Comcast Брайан Робертс планирует сделать предложение о покупке этих активов только в том случае, если федеральный судья даст разрешение на запланированную покупку телекоммуникационной компанией AT&T Inc медиакомпании Time Warner Inc, материнской компании CNN. Министерство юстиции США выступало против сделки AT&T и Time Warner из-за опасений о потенциальном снижении конкуренции. Решение суда по этой сделке ожидается в июне.



Гендиректор Disney Боб Айгер в декабре заключил с исполнительным председателем Fox Рупертом Мердоком соглашение о покупке развлекательных активов Fox. В результате сделки должна быть создана крупнейшая в мире развлекательная компания.



Comcast, владелец NBC и Universal Pictures, также накануне направил Еврокомиссии официальное уведомление о намерении приобрести 61% британской медиакомпании Sky Plc за 22 млрд фунтов стерлингов ($30 млрд).

Ранее Comcast предложила 12,5 фунта стерлингов за акцию Sky Plc, которой принадлежит телеканал Sky News, отмечает vestifinance.ru.



Fox, уже владеющая 39% акций Sky, в декабре 2016 года заявила о намерении купить оставшиеся 61% акций вещательной компании. Fox предложила 10,75 фунта за акцию Sky, то есть на 16% меньше, чем предлагает Comcast.



Пока не ясно, какую именно сумму Comcast предложит за активы Fox, отмечает Reuters. Однако $60 млрд нового финансирования указывают на то, что компания ищет значительные ресурсы, чтобы перебить цену, которую предложил Disney. У Comcast уже есть кредит на $30 млрд для финансирования предложения о покупке Sky.



Мердок, владеющий почти 17% акций Fox, предпочитает провести сделку путем обмена акциями, вместо того чтобы получить наличные за активы Fox, поскольку в таком случае сделка будет необлагаемой налогом для акционеров, говорят источники Reuters. Неизвестно, как он отнесется к предложению о покупке активов за наличные.