Влад Плахотнюк: в правительстве будет создан специальный центр в области безопасности дорожного движения

Влад Плахотнюк объявляет о создании Центра по внедрению политик в области безопасности дорожного движения: Слишком много аварий и нужно работать по всем причинам, которые их провоцируют.

Влад Плахотнюк объявил, что власти будут активно решать вопрос безопасности дорожного движения: с этой целью в правительстве будет создан специальный центр.

На правительственном уровне будет создан Координационный центр в области безопасности дорожного движения. Вопрос обсуждался на еженедельном заседании Демократической партии Молдовы.

Лидер ДПМ Влад Плахотнюк сказал на брифинге после совещания, что безопасность дорожного движения - это область, в которой предпринято слишком мало шагов, и требуется полная смена стратегии и последовательный план действий.

Таким образом, новая структура, которая займет место Национального совета по безопасности дорожного движения, должна разработать четкие и решительные меры с планом действий по сокращению числа ДТП и повышению безопасности граждан на дорогах.

«Это проект, который будет координироваться премьер-министром, и мы ожидаем, что ближайшее время будут предприняты конкретные шаги в этой области, а граждане смогут в большей безопасности передвигаться по публичным дорогам», - сказал Влад Плахотнюк