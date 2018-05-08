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В центре Рима загорелся автобус
// фото: CC BY-SA 2.0 / Roberto Ferrari / Пожарные в Италии
12:38, 08 May 2018
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Автобус загорелся в центре Рима. Пожар произошел на одной из оживленных улиц в центре итальянской столицы Via del Tritone.

Как сообщили РИА Новости представители полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Водитель после обнаружения возгорания высадил пассажиров.

По словам очевидцев, после возгорания произошел взрыв.

На месте работают представители пожарных служб. Улица оцеплена.




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