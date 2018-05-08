Представлена кандидатура на должность посла Молдовы в США

Вице-председателя ДПМ Кристину Балан предложили на должность посла Молдовы в США. Об этом сообщил Влад Плахотнюк после заседания партии.

До настоящего времени Кристина Балан занимала должность заместителя председателя Демократической партии Молдовы и отвечала за международные связи и партийную дипломатию.

Последние 20 лет она работала в ведущих международных компаниях и организациях, из них 15 лет - на руководящих должностях.

В 2017 году Кристина Балан получила премию "Женщина года в политике".