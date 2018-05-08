Влад Плахотнюк потребовал объяснений, почему полицейские останавливают водителей

Влад Плахотнюк потребовал от МВД срочно навести порядок в Инспекторате патрулирования. Демократическая партия Молдовы потребовала от своих представителей в правительстве проверить, почему некоторые полицейские снова начали останавливать водителей, превышая полномочия. Об этом сообщил лидер ДПМ Влад Плахотнюк на брифинге после еженедельного заседания политформирования.

«К сожалению, нам сообщают о случаях, когда полицейские злоупотребляют своими полномочиями по отношению к водителям, которые ездят по правилам. Был период, когда этих злоупотреблений стало меньше, но, похоже, ненадолго. Мы констатировали, что полицейские используют различные тематические акции в качестве предлога для оправдания остановки автомобилей», - пояснил Плахотнюк.

Лидер демократов сказал, что сегодня потребовал от руководства МВД проверить, почему вновь возникли эти злоупотребления, кто виноват в неправильном применении соответствующего приказа, а также попросил рассмотреть возможность применения санкций к виновным.

«Я также потребовал, чтобы министерство обеспечило большую прозрачность и ясность национальных кампаний и тематических акций, которые организует в дорожном движении, и каждый раз сообщать следующие данные на веб-сайте учреждения: тему, зону и период проведения акции, чтобы можно было предотвращать нарушения, а не ловить водителей или заманивать их в ловушку», - отметил Плахотнюк.

По его словам, на заседании также обсуждалась необходимость реорганизации Национального инспектората патрулирования, чтобы более точно и четко определить компетенции и деятельность учреждения.

«Полицейские должны патрулировать общественные места с высоким риском преступности, потому что их конечная цель - защитить граждан и повысить их степень безопасности, а не злоупотреблять своими полномочиями по отношению к гражданам. Мы будем следить за ситуацией до тех пор, пока все не наладится. В то же время мы рекомендуем водителям не нарушать правила дорожного движения и не давать никаких оснований для остановки и санкций», - заключил председатель ДПМ.