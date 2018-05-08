Около десяти лет назад эволюционные психологи предположили, что у людей на самом деле существует не одна, а две иммунных системы. Помимо всем известной – той, которая отвечает за внутреннюю защиту организма от патогенов, есть ещё и внешняя. Её назвали поведенческой (behavioral immune system). Считается, что эта система неосознанно активируется, когда при взаимодействии с внешним миром у нас появляется угроза заражения той или иной болезнью.
Конечно, человек не может увидеть бактерии или вирусы невооружённым глазом. Зато он способен идентифицировать сигналы, исходящие от другого человека (такие как кашель, неприятные запахи или поражения кожи), которые предупреждают об опасности.
Но, возможно, поведенческая иммунная система, несмотря на всю очевидную пользу, приносит нам и вред. В частности, мешает налаживать социальные связи.
Авторы решили узнать, что происходит, когда одновременно активируется два фундаментальных и в данном случае конкурирующих желания – найти партнёра для отношений (и, возможно, продолжения рода) и оградить себя от болезни.
Специалисты провели испытание среди молодых гетеросексуальных людей в возрасте от 18 до 35 лет, часть из которых знакомилась по Интернету (66 человек), а часть в реальной жизни – на экспресс-свиданиях (121 человек).
Оказалось, что в последнем случае поведенческая иммунная система намного чаще играла с парнями и девушками злую шутку. Когда она активировалась, то в 80% случаев автоматически тормозила стимул продолжать общение, даже когда добровольцы оценивали привлекательность партнёра очень высоко.
"Мы не ожидали, что это произойдёт в реальных ситуациях, когда люди обычно мотивированы на формирование новых социальных связей", — рассказывает ведущий автор работы Нацуми Савада.
По её словам, помимо того, как люди бессознательно и сознательно относятся друг к другу, есть и другие важные факторы, которые влияют на развитие отношений. Один из них, как выяснилось, – это боязнь болезни.
Любопытно, что степень активации поведенческой защитной системы зависит от того, насколько восприимчив человек к болезни, которая ему потенциально угрожает. По этому принципу была разработана "шкала потенциальной уязвимости", которая определяет, в какой мере проявится защитный механизм. Например, в одном случае внешний сигнал об опасности может вызвать лёгкое раздражение, а в другом – бесповоротное отвращение, поясняют психологи.
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telegraph.md