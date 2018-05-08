Кристина Балан выдвинута на пост посла Молдовы в США

Вице-председатель ДПМ Кристина Балан выдвинута на пост посла Молдовы в США. Госдепартамент уже дал положительный ответ.

Вице-председатель Демократической партии Молдовы Кристина Балан выдвинута на пост посла Республики Молдова в Соединенных Штатах Америки. Об этом заявил лидер демократов Влад Плахотнюк после еженедельного заседания ДПМ.

«Кристина Балан, ответственная за внешние отношения в партии, уже получила одобрение Госдепартамента США. Она хорошо знает ситуацию в нашей стране, цели правительства и дело сотрудничества между Республикой Молдова и Соединенными Штатами. Мы уверены, что она будет последовательно способствовать развитию отношений между нашими странами, и мы желаем ей успехов», - сказал Влад Плахотнюк.

В дальнейшем должны быть соблюдены все парламентские и правительственные процедуры. Кристина Балан представляет ДПМ на мероприятиях за рубежом и на встречах с официальными лицами из Европейского Союза и Соединённых Штатов Америки. Кроме того, она - активный член Социалистического Интернационала, входит в состав Комитета по бюджету и финансам.

В 2017 году она получила премию "Женщина года в политике".

Кристина Балан также является Председателем Фонда современной демократии - платформы для налаживания связей между экспертами и лидерами общественного мнения из Республики Молдова и зарубежными профильными организациями, включая аналитические центры и прогрессивные фонды.

Она координирует как публичную, так и исследовательскую деятельность фонда.Кристина Балан - управленец с обширным опытом. Последние 20 лет она работала в ведущих международных компаниях и организациях, из них 15 лет - на руководящих должностях. Она замужем, воспитывает двоих детей. Свободно говорит на румынском, русском и английском языках.