Писатель дал несколько советов сыну, и в итоге тот получил за эссе «тройку», пишет meduza.io.

«Признаюсь, я дал ему пару наставлений и рассказал, на что нужно обратить внимание. Я не читал его эссе, но оказалось, что учитель был принципиально не согласен с написанным, — рассказал Макьюэн, — Представьте себе, принудительно прочитать книгу отца. Бедный парень».

Макьюэн отметил, что история была бы гораздо лучше, если бы Грег получил «двойку».