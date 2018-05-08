Почти половина закрывшихся торговых центров — небольшие объекты, построенные или реконструированные в 1990-х годах. «Безусловно, такие объекты нужно закрывать и проводить капитальную перестройку», — подчеркнули собеседники издания.

Совокупные потери от приостановки работы торговых центров после проверок МЧС, по данным источников «Коммерсанта», могут превышать полмиллиарда рублей в месяц.

В Хабаровском крае, пишет газета, 8 мая предприниматели планируют провести акцию протеста. МЧС, считают они, должно предоставить графики повторных проверок, после которых можно будет возобновить работу ТЦ, если обнаруженные нарушения будут устранены. На таком графике настаивают и предприниматели Ульяновской области, написавшие соответствующее обращение региональному бизнес-омбудсмену.

Массовые проверки торгцентров после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибло 60 человек, прошли во всех регионах. Только в Москве в результате проверки со стороны прокуратуры 250 торговых комплексов возбуждена 1 тыс. административных производств и направлено более 400 предписаний. Тогда же в Самарской области прокуратура добивалась закрытия еще 15 объектов, в Пермском крае — 16 объектов, напоминает meduza.io.