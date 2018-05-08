Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку после обвинений в избиении женщин

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман объявил об уходе в отставку. Это произошло спустя три часа после того, как в прессе появились сведения о том, что он избивал и угрожал физической расправой четырем женщинам, с которыми состоял в сексуальной связи.

«За последние несколько часов в отношении меня были выдвинуты серьезные обвинения, которые я отрицаю. И хотя эти обвинения не затрагивают мое профессиональное поведение, они не позволят мне эффективно выполнять свою работу в этот критически важный момент. Поэтому я ухожу в отставку, это решение вступает в силу после завершения рабочего дня 8 мая 2018 года», — говорится в заявлении Шнайдермана.

7 мая журнал The New Yorker опубликовал статью, в которой бывшие четыре партнерши Эрика Шнайдермана рассказали, что неоднократно подвергались избиению со стороны генпрокурора. Женщины не сообщали о побоях в полицию, поскольку Шнайдерман угрожал им расправой. Описываемые события происходили в 2013-2017 годах.

Двое из потерпевших — Мишель Мэннинг Бэриш и Таня Селваратнэм — раскрыли свои имена изданию, остальные согласились общаться с журналистами на условиях анонимности из опасений за свою безопасность.

Как отмечается, потерпевшие познакомились между собой случайно, благодаря американскому движению за права женщин #MeToo. Эта онлайн-кампания была развернута после того, как несколько голливудских актрис обвинили в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Генпрокурор Нью-Йорка публично выступал в поддержку движения #MeToo.

Эрик Шнайдерман в комментарии к материалу The New Yorker опроверг выдвинутые обвинения и заявил, что никогда не вступал в половую связь без обоюдного согласия, передает meduza.io.