Невероятное совпадение: уходя на пенсию в день рождения, канадец выиграл 1,5 млн долларов

Канадец китайского происхождения Пин Куэн Шум проводил свой последний рабочий день, совпавший с днем его рождения, в отличном настроении. Предвидя удачу, он остановился в магазине в Ричмонде, Британская Колумбия, чтобы купить лотерейный билет. Удивительно, но билет оказался золотым.

Все 6 номеров совпадали с выигрышной комбинацией, и мистер Шум сорвал джекпот в размере $1,5 млн. Британская лотерейная корпорация Columbia сообщает, что вероятность такого события составляет примерно 1 из 13 983 816.

«Невероятно, что все три события произошли в один день, – говорит мистер Шум. – Я много работал долгие годы и с нетерпением жду возможности поделиться удачей с родными».

Мистер Шум заказал для всей семьи ужин в ресторане и в дальнейшем планирует вывезти всех на отдых в Китай, передает Моя планета.