Ученые предсказали гибельную катастрофу на Солнце

Эксперты предсказали гибельную катастрофу на Солнце, которая произойдет на заключительном этапе его существования. Об этом пишет Science Alert.

По предварительным оценкам, Солнце, вероятнее всего, превратится в планетарную туманность. Это предусматривает сбрасывание светилом внешней оболочки, которую и ранее допускали ученые.

Результаты компьютерного моделирования подтвердили, что жизнь Солнца и 90 процентов других звезд завершится планетарной туманностью. При этом обнажившееся ядро превратится в белого карлика.

В таком виде Солнце просуществует еще 10 тысяч лет, после чего ядро начнет остывать и терять свою яркость. Через десятки миллиардов лет появится черный карлик, который не будет вовсе излучать видимый свет, передает korrespondent.net.