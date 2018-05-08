На 9 мая в столице ограничат движение, а на главной площади запретят употреблять алкоголь

9 Мая, когда отмечается День Европы и День победы над фашизмом, более 3500 сотрудников полиции и членов гражданского общества будут обеспечивать общественный порядок на всей территории страны. Для проведения около 250 объявленных мероприятий, количество патрульных инспекторов было увеличено в два раза.

Как и в предыдущие годы, на площади Великого Национального Собрания, где пройдет праздничный концерт, будет запрещено употребление алкогольных напитков. Об этом объявил начальник Главного управления общественной безопасности Генерального инспектората полиции Марин Максиан в рамках пресс-конференции, передает ipn.md.

Для того чтобы избежать формирования пробок на дорогах, населению рекомендуется отказаться от персонального транспорта и пользоваться общественным. Лиц, имеющим разрешение на ношение оружия, которые намерены выпить, просят оставить оружие дома, в надежном месте. В противном случае им грозит лишение права на ношения оружия, и даже уголовная ответственность, рассказал начальник Управления общественной безопасности.



С сегодняшнего дня, 8 мая, на нескольких улицах в столице дорожное движение будет ограничено. Начиная с 13.00, на пр. Штефан чел Маре, в периметре улиц Бэнулеску Бодони и Пушкина, движение будет приостановлено.

„Мы рассчитываем на понимание водителей. И советуем им подчиняться требованиям патрульных инспекторов, которые будут направлять дорожное движение. В случае если водители паркуются в центре, они должны следить за тем, чтобы не создавать препятствия для движения”, - отметил представитель ГИП.