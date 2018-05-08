Доказательство вмешательства России в предвыборную кампанию в Молдове

Продвижение кандидата от партии "ШОР" на пост мэра Кишинева, Регины Апостоловой осуществляется на деньги из Российской Федерации, хотя это запрещено молдавским законодательством, пишет ziarulnational.md.

Лидер Партии Национального Единства Анатол Шалару, в ходе пресс-коференции представил сегодня документы, по которым гражданин России, Елисей Елисеев, якобы перевел 4 мая 2018, 200 тысяч леев на счета "Air Klassika" SRL, которое относится к Илану Шору. Денежный перевод осуществлен на основании контракта, подписанного 4 мая, по спонсорскому финансированию кандидата Регины Апостоловой. В этот же день, деньги попали на счета телеканалов в Молдове для размещения рекламы в пользу Регины Апостоловой: "РТР Молдова" и "Молдова 1" - по 90 тысяч леев, а на "Radio Plai" еще 10 тысяч леев. Отметим, что основатели этой молдо-российской совместной фирмы - дочерняя компания российской Президентуры - 50%, еще 50% принадлежат "Air Klassika". Шалару утверждает, что у него есть документы, подтверждающие эти банковские переводы, а возглавляемая им партия уже подала жалобу в ЦИК. ПНЕ требует отменить регистрацию Регины Апостоловой в предвыборной гонке. Исполнительный директор ПНЕ сослался на законодательство Молдовы, которое запрещает финансирование кандидатов из-за рубежа, включая физическими лицами, являющимися гражданами других стран. "Пришло время этому уголовнику Илану Шору завершить свою политическую деятельность в Молдове", - добавил Анатол Шалару, подчеркивая, что его "и без того слишком защищали" до сих пор. Более того, Шалару уверен, что и Партию Социалистов финансируют по аналогичной схеме. Политик потребовал у компетентных органов Молдовы провести расследование и не допустить вмешательства Российской Федерации в молдавские выборы. Напомним, что претендентом на пост мэра Кишинева от ПНЕ выступает Константин Кодряну.

Комментарии

Другие новости