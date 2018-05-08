Тройная камера станет хитом в смартфонах 2019 года

Эксперты предрекли тройной камере популярность среди смартфонов 2019 года. По словам специалистов, она станет одним из ключевых трендов.

Известно, что производитель Huawei уже успел использовать тройной модуль в своем флагмане P20 Pro, передает korrespondent.net.

По информации специалиста компании Yuanta Securities Джеффа Ру, даже Apple в настоящее время работает над тем, чтобы применить эту технологию в одном из будущих iPhone.

Издание сообщает, что в линейку этого года "яблочный" производитель побоится вносить столь кардинальные новшества и подождет до следующего. Тройную камеру, вероятно, получит самая дорогая модель iPhone. Ожидается, что она позволит сделать пятикратный зум на смартфоне.