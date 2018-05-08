Эксперты предрекли тройной камере популярность среди смартфонов 2019 года. По словам специалистов, она станет одним из ключевых трендов.
Известно, что производитель Huawei уже успел использовать тройной модуль в своем флагмане P20 Pro, передает korrespondent.net.
По информации специалиста компании Yuanta Securities Джеффа Ру, даже Apple в настоящее время работает над тем, чтобы применить эту технологию в одном из будущих iPhone.
Издание сообщает, что в линейку этого года "яблочный" производитель побоится вносить столь кардинальные новшества и подождет до следующего. Тройную камеру, вероятно, получит самая дорогая модель iPhone. Ожидается, что она позволит сделать пятикратный зум на смартфоне.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для деловых начинаний. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md