Полиция назвала причину возгорания автобуса в Риме

Причиной возгорания автобуса на одной из центральных улиц Рима во вторник стало короткое замыкание, сообщили в полиции итальянской столицы. Жертв удалось избежать благодаря действиям водителя.

Пожар произошел во вторник утром на Via del Tritone неподалеку от Фонтана Треви и здания итальянского правительства. Водитель после обнаружения возгорания в хвосте автобуса высадил пассажиров и покинул транспортное средство, которое впоследствии сгорело почти полностью. По словам очевидцев, после возгорания произошел взрыв.

На место прибыли автомобили пожарной службы, приступившие к тушению пожара, и машины скорой помощи, оказавшие помощь сотруднице соседнего магазина, которая была госпитализирована с небольшими ожогами, передает РИА Новости.

Столб от пожара был виден во всей центральной части Рима, а языки пламени сожгли краску на соседнем здании, оставив темное пятно до самой крыши, и даже проникли внутрь магазина одежды.

Никто из пассажиров автобуса благодаря своевременным действиям водителя в результате инцидента не пострадал, отметили в полиции.