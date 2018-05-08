Молодая девушка погибла в ДТП в Страшенском районе

26-летняя девушка погибла этим утром в ДТП недалеко от села Кодрянка на трассе Кишинёв - Страшены.

По данным полиции, машину, которую она вела, занесло на сколькой дороге - и выбросило на обочину. Несчастная не была пристёгнута.

Полученные ею травмы оказались фатальными. Автомобиль, отброшенный на несколько метров от дороги, пришлось резать автогеном, чтобы добраться до автоледи, но врачам скорой осталось лишь констатировать ее смерть.