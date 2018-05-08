Вчера сотрудники пограничной полиции пресекли четыре попытки незаконного ввоза товара

Сотрудники пограничной полиции NORD зарегистрировали четыре попытки незаконного ввоза товара и использования поддельных документов. Оштрафованы двое молдаван и двое граждан Украины.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, получив оперативную информацию, мобильная команда остановила на трассе Бричень – Котюжень автомобиль марки BMW 525 D с молдавскими номерами. За рулём транспортного средства находился 36-летний житель села Ларга Бричанского района. На задних сидениях автомобиля и в багажнике органы правопорядка обнаружили крупную партию одежды, на которую у хозяина не нашлось документов.

Пограничная полиция конфисковала незадекларированный товар и транспортное средство, а на имя мужчины был составлен протокол об административном нарушении. Два других случая использования поддельных доверенностей, выданные одним и тем же литовским нотариусом, были обнаружены на КПП Бричень в направлении выезда из страны.

Двое граждан Украины, которые прибыли на линию контроля с разницей в несколько минут, предоставили доверенности на транспортное средство, содержащие грамматические ошибки, неверный адрес нотариального бюро и недействительную печать. Таким образом, оба украинцев 31 и 38 лет, за рулём автомобилей Opel Astra-G и Opel Vivaro, зарегистрированные в Литовской Республике, были оштрафованы в соответствии с действующим законодательством.

Как выяснилось позже, нотариат, указанный в поддельных документах, прекратил свою деятельность. Кроме этого, Пограничная полиция обнаружила ещё один поддельный документ на КПП Отачь в направлении въезда в страну. Так, 30-летний гражданин Молдовы, управлявший автомобилем марки Mercedes 112 CDI, зарегистрированным в Молдове, предоставил на контроль водительское удостоверение, выданное российскими властями.

В результате тщательной проверки выяснилось, что документ не соответствует оригиналу. Нарушителям грозит штраф в размере 32 500 леев, общественные работы от 150 до 200 часов или тюремное заключение до 2 лет, пишет aif.md.





