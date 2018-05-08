Молдаванина-сутенера, разыскиваемого Интерполом, поймали в Украине

19-летний молодой человек попался в руки правоохранителей украинским пограничникам в Житомирской области.

Молодой человек был задержан во время оформления рейсового автобуса сообщением «Санкт-Петербург – Кишинев» в пункте пропуска «Выступовичи». В отношении него сработала база данных Интерпола.

Как выяснилось, юношу разыскивают в Молдове по подозрению в сутенерстве. После задержания молодой человек был передан сотрудникам Национальной полиции Украины, пишет aif.md.





