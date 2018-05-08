Лидер демократов заявил: 9 мая будем праздновать День Европы и День Победы

Лидер демократов заявил, что "9 мая будем праздновать одновременно День Европы и День Победы проведением разных красивых мероприятий, на которых молдаване смогут быть вместе, вне зависимости от их политических взглядов". Такое заявление сделал лидер демократов Влад Плахотнюк в ходе традиционного брифинга после недельного заседания Демпартии, пишет "Комсомольская правда". - Мы, наконец, должны перестать разделяться по геополитическими или другим критериям, начиная прямо с этого счастливого совпадения, когда мы сможем праздновать одновременно День Победы и День Европы, - продолжил Плахотнюк.

Он также отметил, что вечером 9 мая в центре столицы будет организован особенный концерт с участием местных и иностранных исполнителей. С 19.00 на сцене, установленной на Площади ВеликогоНационального Собрания, выступят Ирина Римес, Делия, группа "Blue” и солист Modern Talking Томас Андерс. Организаторы обещают сюрпризы, читать далее https://point.md/ru/novosti/politika/plakhotniuk--34-9-maia-budem-prazdnovat-den-evropy-i-den-pobedy-34

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