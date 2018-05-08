Американец вызвал полицию из-за свалившейся "на голову" семьи енотов

Американец вызвал полицию из-за неожиданного визита в его доме семьи енотов.

Четверо зверят и их мама буквально упали с потолка. Животные, видимо, рыскали по чердаку, пока не обвалились внутрь дома. Малышню полицейские быстро поймали, а вот за их мамой копам пришлось побегать. Она даже попыталась укусить одного ловца и спряталась в шкафу.

В конце концов, енотов задержали и выпустили их в дикую природу. В полиции говорят, во время операции ни люди, ни животные не пострадали, пишет УНИАН





