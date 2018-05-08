Нью-йоркский Plaza Hotel, ранее принадлежавший Трампу, продан за 600 млн долларов

Знаменитый нью-йоркский отель Plaza у Центрального парка на площади Гранд-Арми-Плаза приравненный к национальным историческим памятникам США, продан за 600 млн долларов.

Новыми владельцами 20-этажной гостиницы, которая когда-то принадлежала Дональду Трампу, стали дубайский бизнесмен Шахал Хан, основатель инвестиционной компании White City Ventures, и нью-йоркский инвестор в недвижимость Камран Хаким. Сделка должна быть завершена в июне 2018 года.

Информацию о продаже подтвердил и нынешний владелец 70% отеля Сандип Вадхва из индийской Sahara Group, передает newsru.com.

Plaza Hotel, существующий больше 110 лет, является одним из самых знаменитых отелей Нью-Йорка. Трамп купил Plaza в 1988 году у Westin Hotels почти за 400 млн долларов. Однако уже через семь лет будущий глава Белого дома вынужден был продать отель члену королевской семьи Саудовской Аравии за гораздо меньшую сумму - 325 млн.

Plaza Hotel упоминается во многих произведениях литературы и кино, в частности в книге "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, фильме "К северу через северо-запад" Альфреда Хичкока, в сериале "Секс в большом городе"... А в комедии "Один дома - 2" маленькую эпизодическую роль исполнил сам Дональд Трамп, бывший в то время хозяином гостиницы.