Молдова намерена получить доступ к ресурсам Зеленого фонда климата

Министерство сельского хозяйства разработает программу по адаптации к изменению климата и смягчению последствий этого явления. Это необходимо для того, чтобы Молдова могла воспользоваться проектами, финансируемыми Зеленым фондом климата - крупнейшим мировым фондом, который поддерживает развивающиеся страны в вопросах адаптации и смягчения последствий климатических изменений.

Национальные приоритеты в этой области были определены на семинаре, который прошел в столице РМ, передает Молдпрес.

«Разработка страновой программы в этом деле - первый обязательный шаг. В процесс будут вовлечены все заинтересованные стороны для тщательного ознакомления с основными принципами фонда, предоставляемыми возможностями и способом сотрудничества. Одновременно с этим мы запускаем процесс определения национальных приоритетов, которые требуют поддержки. Мы также начнем процесс консультаций и обучения для разработки процедур на национальном уровне, чтобы наша страна в кратчайшие сроки получила возможность привлекать проекты в рамках фонда», - сказал Виктор Гэлушкэ, руководитель службы министерства.

«Финансирование получат микро-, малые, средние и крупные проекты. Инвестиции могут предоставляться в форме грантов, займов или взносов. Есть определенные условия, поставленные Фондом, которые потенциальные бенефициары должны выполнять, чтобы продемонстрировать осуществимость проекта и способность разрабатывать и реализовывать такие проекты. Фонд может финансировать проекты от нескольких сотен тысяч до сотен миллионов долларов», - сказал Алла Друцэ, руководитель группы в рамках проекта «Поддержка Молдовы в создании и укреплении назначенного национального ведомства, разработке стратегических рамок и развитии национальной программы трудоустройства с помощью Зеленого фонда климата».

Министерство сельского хозяйства является назначенным Национальным органом, ключевым пунктом связи с Секретариатом Зеленого фонда климата и другими заинтересованными сторонами, которые вместе с правительственными учреждениями, гражданским обществом и частным сектором установят приоритеты страны для доступа к финансовым средствам фонда.