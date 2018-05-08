Названа дата премьеры третьего "Шерлока Холмса" с Дауни-младшим

Студия Warner Bros. объявила официальную дату выхода в прокат третьего фильма из серии «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу, сообщает Deadline.

Планируется, что кинозритель увидит картину 25 декабря 2020 года — в католическое Рождество.

Участие Дауни-младшего и Лоу в проекте уже подтверждено, а вот вернется ли в кресло режиссера Гай Ричи, пока неизвестно, отмечает Газета.ру.

За неделю до нового »Шерлока Холмса» в мировом прокате стартует другой ожидаемый проект — «Аватар 2» Джеймса Кэмерона. Премьера первого «Шерлока Холмса» также почти совпала с премьерой первого «Аватара» в праздничный сезон конца 2009 — начала 2010 года.