Секретный соцопрос Андрея Нэстасе, по ошибке опубликованный руководителем его же предвыборного штаба, оказался провальным: Сильвия Раду - 37%, Ион Чебан - 35%, а сам Нэстасе - 13%

Внутренний опрос общественного мнения, проведенный по заказу Партии "Платформа Достоинство и правда", показал полный провал Андрея Нэстасе - кандидата от альянса ПДС-ППДП-ЛДПМ на местных выборах в Кишиневе, пишет politics.md.

Согласно исследованию, который сами заказчики решили держать в тайне, Сильвия Раду - лидер предпочтений граждан с правом голоса в Кишиневе. Избрать ее готовы 37% определившихся в своем выборе. Следом за независимым кандидатом - социалист Ион Чебан, которого поддерживают 35% избирателей. Нэстасе занимает лишь третье место и всего 13% голосов. А значит во второй тур он не попадает, согласно своему же соцопросу. Кандидат ЛП Валериу Мунтяну набирает 5%. Как ни странно, разгромный прогноз еще в конце апреля дал руководитель предвыборного штаба Андрея Нэстасе, Александру Македон. Тогда он опубликовал на своей странице в соцсетях цифры, которые хоть и были приукрашены, но все же отражали не лучшую тенденцию для лидера ППДП. Согласно им, на первом месте располагалась Сильвия Раду с 23%, на втором социалист Ион Чебан - 20%, а популярность Андрея Нэстасе оценивалась в 19%. Впрочем, Андрей Нэстасе тогда возмутился этим и потребовал, чтобы Македон стер цифры, подтверждающие полный провал кандидата, поддерживаемого Майей Санду.