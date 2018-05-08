МВФ: странам Африки угрожает долговой кризиc

Африканские страны, расположенные к югу от Сахары, могут пострадать от долгового кризиса из-за большого уровня долга и растущих дефицитов, несмотря на общий всплеск экономического роста, передает Reuters.

Как предупредил Международный валютный фонд (МВФ), такие опасения основаны на том, что африканские страны продолжают использовать международные долговые рынки и выпускать рекордные уровни долговых обязательств в иностранной валюте, чему способствует высокий спрос инвесторов на доходность по облигациям.



В своих экономических прогнозах для региона МВФ спрогнозировал, что темпы экономического роста увеличатся до 3,4% в этом году по сравнению с 2,8% в 2017 г., чему способствуют глобальный рост и более высокие цены на сырьевые товары.



Более медленный рост в Южной Африке и Нигерии - двух крупнейших экономиках континента - повлиял на оценку всего региона, но МВФ ожидает, что рост увеличится примерно в большинстве африканских стран. Однако в соответствии с текущей политикой этот показатель сохранится на уровне ниже 4% в среднесрочной перспективе, передает vestifinance.ru.

Между тем, около 40% стран с низким доходом в регионе в настоящее время имеют высокий уровень задолженности или подвергаются высокому риску долгового кризиса, сообщили в МВФ. Рефинансирование таких долгов, по мнению фонда, в ближайшее время может стать более дорогостоящим.

