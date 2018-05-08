Экс-футболист "Зенита" Риксен потерял способность говорить

Состояние здоровья бывшего футболиста санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксена заметно ухудшилось. Голландский спортсмен больше не может разговаривать.

В 2013 году у экс-полузащитника "сине-бело-голубых" и сборной Голландии был диагностирован боковой амиотрофический склероз.

"Он больше не может говорить, больше ничего не говорит. Единственное средство коммуникации с ним — его моргающие глаза. Болезнь сказалась на работе органов речи, сила исчезла из рук и ног. Вопрос в том, как долго он сможет выдержать это", — приводит слова биографа и друга футболиста Винсента де Вриса РИА Новости.

Фернандо Риксен выступал за санкт-петербургский "Зенит" с 2006 по 2009 год. В составе питерского клуба он стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. После диагностированной болезни футболист завершил игровую карьеру, передает Вести.ру.