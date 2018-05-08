Сильвия Раду: Если бы я сегодня была мэром, некоторые чиновники вылетели бы со своих должностей!

Независимый кандидат в мэры Кишинева, Сильвия Раду, возмущена качеством выполняемых работ в столице. На своей странице в соцсетях она написала, что решила сегодня проверить, как выполняются ее распоряжения, данные ранее, когда она была и.о. мэра.

Раду указывает, что во многих местах работы выполнены добросовестно. И все же некоторые чиновники решили воспользоваться ее отсутствием на посту мэра и стали выполнять работу, спустив рукава. ”Сегодня я решила проверить, как выполняются работы в Кишиневе. Многое сделано хорошо, но в некоторых зонах кое-кто решил воспользоваться тем, что я уже не в мэрии Кишинева и не могу вмешаться. Работы выполнены поверхностно. Если бы сегодня я была мэром, некоторые вылетели бы со своих должностей. Вернувшись в должность, я это устрою”, написала Раду. Кандидат в мэры отметила, что пока в качестве рядового гражданина сообщила столичным властям о тех упущениях, которые они должны исправить.

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