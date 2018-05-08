Экспорт растет: в январе-марте больше всего товаров из Молдовы отправили в ЕС

Молдавская продукция становится все более востребованной за рубежом. За первые три месяца этого года объем экспорта вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По данным статистики, в январе-марте экспорт составил примерно 680 млн долларов. Больше всего товаров - почти на 455 миллионов долларов - продали в страны Европейского союза. В СНГ экспорт составил 114 миллионов долларов.



За первый квартал текущего года Чешская республика закупила молдавской продукции на 43% больше, чем за тот же период 2017-ого. В среднем на 30% вырос экспорт в Польшу и Румынию.



За рубеж продавали, в основном, злаки, алкогольные и безалкогольные напитки, а также овощи и фрукты.

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