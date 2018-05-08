Во время грозы в центре Киева на тротуар обвалился балкон

Вечером 7 мая на улице Крещатик в центре Киева обвалился балкон. Ветхие куски бетона посыпались на тротуар и проезжую часть.

Как сообщает "Информатор", куски бетонной конструкции посыпались с 4-го этажа на тротуар, проезжую часть и даже погнули рекламный щит и защитную сетку.

Предварительно, никто из прохожих не пострадал. На место происшествия приехала патрульная полиция, временно оградила небезопасное место, пишет УНИАН

Напомним, вчера в Киеве прошел ливень, который сопровождался сильными порывами ветра и грозой.



