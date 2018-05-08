В преддверии ежегодной презентации Google I / O, компания представила новую версию своей операционной системы Android. Она получила название Android Things и предназначена для устройств Internet of Things (Интернет вещей), то есть утройств, которые с помощью интернет-технологий взаимодействуют друг с другом без участия человека.
Как сообщает Gizmodo, новая версия операционки разработана по аналогии с Android TV или Android Wear, то есть сделана для устройств, которые не нуждаются в полной версии Android для полноценной работы.
Ядро Android Things сосредоточено вокруг трех столпов: оптимизированная ОС, настроенная на работу на маломощных устройствах, выбор одобренных Google аппаратных комплектов и, наконец, оптимизированная система для продвижения нового программного обеспечения и обновлений безопасности для устройств Internet of Things.
Данная операционная система разработана таким образом, чтоб все её обновления приходили на устройства сразу после выхода, не зависимо от разработчиков самих устройств. Это поможет быстрее устранять проблемы системы и обеспечит безопасность устройств, пишет УНИАН.
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telegraph.md