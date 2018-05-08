Джонни Депп целый день пил и устроил драку на съемках фильма

Актер Джонни Депп стал участником очередного скандала.

Как сообщает издание PageSix, инцидент произошел на съемочной площадке фильма LAbyrinth, где эксцентричный актер играет детектива лос-анджелесской полиции. Джонни Депп, по свидельствам осведомленных источников, курил и пил алкоголь в течение всего съемочного дня, после чего решил взять на себя функции режиссера и продлить забронированное на площадке время.

В конце концов локейшн-менеджер заявил режиссеру Брэду Фурману, что пора сворачивать процесс, и обратился к самому Деппу с аналогичной просьбой. В ответ на это Депп якобы начал кричать сотруднику студии в лицо: «Кто ты такой? Как ты смеешь?»

Актер попытался ударить менеджера под ребра, однако удар получился несильным. «Я дам тебе $100 тыс., чтобы ты ударил меня!» — как рассказывают очевидцы, кричал Депп, когда его оттаскивали в сторону, пишет УНИАН.

Произошедшее уже прокомментировал Брэд Фурман. По его словам, СМИ раздувают значимость этого конфликта, а Джонни Депп относится ко всем членам команды с уважением.

«Кино — это стресс, а значение всяких пустяков преувеличено. Все мы любим истории, но тут никаких историй не кроется», — убеждает Фурман.



