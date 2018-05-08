Ученые доказали катастрофическое влияние смещения орбиты Земли

Орбита Земли немного удлиняется каждые 405 тыс. лет из-за гравитационного влияния Юпитера и Венеры, что вызывает изменения климата и массовые вымирания.

К такому выводу пришли ученые из Ратгерского университета, говорится в пресс-релизе на EurekAlert!. Отмечается, что цикл в 405 тыс. лет был предсказан на основе расчетов движения планет, однако результаты теоретического моделирования были достоверными лишь для последних 50 млн лет. С относительно небольшим увеличением степени отклонения от окружности орбиты Земли также тесно связаны изменения в расположении магнитных полюсов планеты.

Ученые получили более подробные данные об изменениях в направлении магнитного поля Земли, проанализировав отложения в рифтовом бассейне Ньюарк (штат Нью-Джерси) и осадочные породы в геологической формации Chinle Formation (штат Аризона). Они извлекли керн, датированный поздним триасовым периодом в промежутке времени от 253 до 202 млн лет назад. В образцах имелись минералы циркона с вкраплениями магнетита - кристалла, по которому можно судить о состоянии магнитного поля планеты.

Полученные результаты соответствовали теоретическим расчетам, что позволяет использовать цикл для более точного датирования происходящих на Земле событий, в том числе триасово-юрского вымирания, когда исчезло большое количество видов животных, освободив экологические ниши динозаврам, пишет УНИАН.





