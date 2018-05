Евровидение 2018: участники первого полуфинала

В песенном конкурсе Евровидение 2018,что пройдет в столице Португалии Лиссабоне с 8 по 12 мая 2018 года, участвуют 42 страны. Традиционно 37 конкурсантов поборются за право попасть в финал шоу через систему полуфиналов. Согласно жеребьевке, что прошла в январе этого года, в первом полуфинале 8 мая 2018 года зрители увидят 19 участников.

Участники первого полуфинала Евровидения 2018:

1. От Азербайджана ожидается выступление джазовой и соул певицы Айсель Мамедовой с композицией на английском языке "X My Heart". Девушка принимала участие в фестивалях: Каспийский фестиваль джаза и блюза, Бакинский джазовый фестиваль, фестиваль импровизационной музыки "МузЭнерго", джазовый фестиваль в Монтрё, Кавказский джаз-фестиваль.

2. Исландию представляет 20-летний исполнитель Ари Оулавссон, который споет песню "Our Choice".

3. От Албании выступит Евгент Бушпепа, который пропагандирует албанскую музыку. Бушпепа - участник нескольких конкурсов в качестве сольного исполнителя или в составе группы Sunrise. Прославился после участия в конкурсе TOP FEST 4. В конце прошлого года было объявлено, что именно Евгент с песней "Mall" на албанском языке представит страну в Португалии.

4. Бельгийская исполнительница Лаура Грусенекен, выступающая под псевдонимом Сеннек представит на Еровидении-2018 песню "A Matter Of Time". Свой музыкальный путь начинала в качестве участницы в дабстеп-группе AKS, которая совмещала в себе электро, поп и соул элементы. Несколько лет назад выступала в дуэте с Озарком Генри, вместе они принимали участие во многих музыкальных фестивалях.

5. Чехия доверила представлять страну в Португалии молодому Миколасу Йозефу. Парень еще несколько лет назад был моделью и выступал на показах Diesel и Prada, но бросил модельный бизнес ради карьеры певца. В прошлом году ему уже предлагали учавствовать в Евровидении, но он отказался, аргументируя тем, что песня ему не походила. А композицию "Lie to Me" Миколас написал сам и в декабре 2017 победил с ней в нацотборе.

6. Честь Литвы с композицией "When We're Old" на литовском и английском языках будет защищать Ева Засимаускайте. Девушка "старожил" нацотбора Евровидения, ведь испытывала свои силы в литовском национальном отборе четыре раза: в 2013, 2014, 2016, 2017 годах и только с пятой попытки ей это удалось. В 2012 году Ева была суперфиналисткой шоу "Голос".

7. Нетта Барзилай представит Израиль на Евровидении 2018. Девушка - победительница пятого сезона вокального шоу А-Кохав А-Ба Ле-Ировизйон. Именно это и помогло ей с песней "To" выступить в самом престижном европейском вокальном конкурсе в Португалии.

8. Белоруссию на конкурсе представит украинский певец Alekseev. Никита Алексеев стал известен благодаря участию в шоу Голос, где дошел до полуфинала. В 2015 году хит Alekseev "Пьяное солнце" возглавил чарт российского iTunes и продержался на вершине 6 недель. На Евровидении-2018 певец исполнит песню "Forever".

9. Эстония будет представлена оперной певицей Элиной Нечаевой. С песней на итальянском языке "La Forza" она выиграла национальный отбор на Евровидение-2018 - Eesti Laul.

10. Болгарская группа Equinox выступит в первом полуфинале с песней "Bones". Группа была сформирована буквально перед закрытым отбором на конкурс. В группе пятеро участников, среди которых победительница второго сезона болгарского X Factor Жана Бергендорф, актер и певец Владимир Михайлов, продюсер Георгий Симеонов, американские исполнители Джонни Мануэль и Трей Кемпбелл.

11. От Македонии будет выступать дуэт Eye Cue в составе Бояна Трайковского и Марии Ивановски. В феврале закрытым отбором их выбрали в качестве представителя страны на конкурсе Евровидение-2018. Они выступят с песней "Lost and Found".

12. Певица Франка с песней "Crazy" представит в первом полуфинале Хорватию. Исполнительница - победительница первого сезона хорватского шоу Showtime.

13. Австрия будет представлена Сезаром Семпсоном. В декабре 2017 года его объявили представителем Австрии на Евровидении 2018, где он споет "Nobody But You". Авторами сингла стали Борис Миланов и Себастьян Арман, которые ранее писали песни для Болгарии. Сезар уже участвовал в конкурсе в качестве бэк-вокалиста у болгар Поли Геновой и Кристиана Костова в 2016 и 2017 годах.

14. Грецию на Евровидении-2018 представляет Джанна Терзи, дочь известного в Греции певца Пасхалиса Терзиса. Девушка победила в нацотборе посредством скандала, ведь остальные участники не оплатили свое участие. Джанна исполнит песню на родном языке "Oneiro Mou (Όνειρο Μου)".

15. Финляндия представлена в Лиссабоне поп-вокалисткой Саарой Аалто, которая споет песню "Monsters". Девушка известна у себя на родине в качестве участницы многих вокальных шоу, где оказывалась в числе лидеров. Так, она заняла второе место в конкурсе Talent Suomi и The Voice of Finland в 2012. Уже пыталась отобраться на Евровидение в 2011 и 2016 годах, но останавливалась за шаг до победы. В ее активе 5 полноценных альбомов.

16. От Армении в конкурсе будет участвовать Севак Ханагян. Принимал участие в российских и украинских вокальных шоу. В 2016 победил в украинском телешоу X Factor. Севак споет композицию на армянском языке "Qami".

17. От Швейцарии выступит дуэт Zibbz, в котором уже десять лет поют брат и сестра Стефан и Корин Гфеллеры. Поет в дуэте девушка, а парень играет на клавишных и ударных. С 2011 года живут и работают в США, а на конкурсе исполнят сингл "Stones".

18. Ирландию с композицией "Together" представит Райан О’Шонесси. Парень участвовал в 6 сезоне Britain's Got Talent, где занял 5 место. О’Шонесси известен у себя на родине, ведь был участником первого сезона ирландской версии шоу Голос.

19. От Кипра в Португалии будет выступать Элени Фурейра, греческая певица албанского происхождения. Более 10 лет поет на профессиональной сцене, сотрудничала со многими известными греческими исполнителями и группами. Уже участвовала в греческом финале национального отбора на конкурс Евровидение. В 2018 году поборется за победу с песней "Fuego".

Именно в первом полуфинале наибольшее количество сильных участников. Четверо из них, считают букмекеры должны войти в лидерскую пятерку. Букмекеры уверены, что у израильтянки Нетты Барзилай больше всего шансов победить в конкурсе, меньше ставят на болгар из Equinox, чеха Миколаса Йозефа и эстонку Элину Нечаеву, пишет korrespondent.net

На сегодня ставки букмекеров таковы: в финал попадают Израиль, Болгария, Эстония, Чехия, Бельгия, Греция, Кипр, Австрия, Азербайджан, Беларусь.