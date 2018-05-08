Павел Филип: уже в этом году Молдова получит первые два транша макрофинансовой помощи от ЕС

Первые два транша макрофинансовой помощи нашей стране от Европейского союза поступят в этом году. Об этом заявил премьер Павел Филип в интервью агентству Молдпресс.

Он также отметил, что третий транш, ввиду определенных административных процессов, поступит после выборов. Глава кабмина подчеркнул, что власти предпринимают необходимые меры, для поступления европейских денег. Он заявил, что эта финансовая помощь важна для роста экономики и для лучшего функционирования государства. В то же время Павел Филип отметил, что дела в банковском секторе постепенно улучшаются. И поступление иностранных инвестиций говорит о доверии вкладчиков. Премьер подчеркнул, что власти оказывают необходимую поддержку правоохранительным органам, которые расследуют кражу из трёх проблемных банков. Он также подчеркнул, что к ответственности привлекут всех виновных.

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