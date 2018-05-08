У новых MacBook Pro пропадает интернет при подключении флешки

Владельцы ноутбуков MacBook Pro на Reddit пожаловались на баг, связанный с подключением к Интернету. Проблема возникает, если в компьютер вставить флешку.

Пользователи жалуются, что подключение к Wi-Fi разрывается, если вставить в разъём USB Type-C флеш-накопитель. При отсоединении флешки интернет снова появляется. Владельцы устройства отмечают, что проблема возникает только при использовании правого порта ноутбука. Судя по всему, баг связан с устройствами MacBook Pro 2017 года выпуска. Apple пока не отреагировала на странную проблему публично, пишет life.ru

Эксперты полагают, что проблема может быть связана с неправильной сборкой компьютера, в результате чего электропровод от разъёма располагается слишком близко к Wi-Fi-антенне. Отметим, что порт нового типа USB Type-C впервые пришёл на замену традиционному USB-интерфейсу в MacBook 2015 года выпуска.