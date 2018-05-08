В США чаще всего казнят людей именно в Техасе. Одна бывшая госслужащая из этого штата в силу служебных обязанностей наблюдала во всех деталях за приведением в исполнение сотен смертных приговоров. Она поделилась с корреспондентом Би-би-си Беном Дёрсом своими переживаниями и рассказала, как сильно на нее повлияло увиденное.
Она не ожидала, что ей придется увидеть его мать, прижавшуюся к стеклу, которое отделяло ее от камеры смерти, одетую с иголочки ради того, чтобы посмотреть на казнь сына. Своего рода прощальная вечеринка для Рикки.
В течение 12 лет в должностные обязанности Лайонс входило личное присутствие на каждой казни, совершавшейся в ее штате - сначала в качестве репортера местной газеты, потом - пресс-секретаря Департамента уголовного правосудия Техаса, пишет ВВС.
С 2000 по 2012 год она наблюдала, как без малого триста человек умирали, пристегнутые к медицинской каталке - мужчины и женщины, преступники, чья бурная жизнь обретала мирный конец, когда две иголки со смертельным составом совершали воздаяние за нанесенный теми ущерб.
Впервые Лайонс увидела казнь, когда ей было 22 года. Проследив за смертью Хавьера Круса, она написала в дневнике: "Я в полном порядке. Разве это должно было меня расстроить?"
Она полагала, что сострадание лучше приберечь для более достойных причин: например, для тех двух стариков, которых Крус хладнокровно забил молотком до смерти.
"Наблюдать за казнями было всего лишь моей работой", - говорит Лайонс. Ее мемуары "Камера смертника: Последние минуты" недавно вышли в свет.
"Я была обеими руками за смертную казнь. Я полагала, что это наиболее подходящий вид наказания за определенные преступления. Я была молодой и дерзкой, мир для меня был окрашен только в белый и черный цвета".
"Если бы я копалась в себе и пыталась разобраться, как это всё отражается на мне самой, как бы я тогда возвращалась в камеру смертников месяц за месяцем, год за годом?"
С 1924 года все казни в Техасе происходят в небольшом городке Хантсвилле на востоке штата. Там находится семь тюрем, в том числе и "Хантсвилл Юнит", разместившаяся внушительном здании в викторианском стиле. Именно здесь находится та самая камера смерти.
В 1972 году Верховный суд временно запретил смертную казнь на том основании, что она является слишком жестокой, из ряда вон выходящей мерой наказания. Однако в течение последующих нескольких месяцев некоторые штаты пересмотрели свои законы с целью ее восстановления.
Техас вернул смертную казнь спустя два года и вскоре ввел ее новую форму - смертельные инъекции. В 1982 году Чарли Брукс стал первым преступником, которого лишили жизни по новому закону - при помощи иголок.
Хантсвилл заработал себе репутацию "мировой столицы казней". Журналисты определенного склада, обычно приезжающие из Европы, пишут, что весь город пропитан ощущением смерти, но они явно приехали сюда уже заряженные собственной повесткой.
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md