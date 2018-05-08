Lenovo показала смартфон с рекордно крупным экраном

В Сети было опубликовано изображение нового безрамочного смартфона Lenovo с экраном, который занимает более 95 процентов площади передней панели. Презентация гаджета должна состояться 14 июня. Об этом пишет The Mobile Indian.

Снимок опубликовал вице-президент Lenovo Чан Чен на своем официальном аккаунте в Weibo.

Судя по изображению, флагман не получит популярный на сегодня "вырез". При этом его экран фактически не будет иметь рамок, пишет korrespondent.net

Информации о характеристиках будущей новинки пока нет.