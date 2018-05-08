В Испании открылся парк для наблюдения за звездами

В небольшом городке Албанья испанской провинции Жирона начал работу международный тематический парк «Темное небо». Здесь, в зоне минимального светового загрязнения, простирающейся на 90 км², в июле прошлого года была построена обсерватория.

Парк задумывался, как площадка для шоу, где будут совмещены музыка и астрономия. Сперва представление ограничивалось прямой трансляцией звездного неба с телескопа на гигантском экране.

Недавно парк получил звание «Темное небо» от организации International Dark Sky Association (IDA), занимающейся защитой ночного неба от светового загрязнения.

В парке была возведена трибуна вместимостью 150 человек с подсветкой и подогревом сидений. Друг основателя обсерватории Пере Герры, композитор Пеп Сала, специально написал музыкальное сопровождение для астрономического спектакля. По мнению организаторов, шоу должно привлечь зрителей всех возрастов, пишет moya-planeta.ru