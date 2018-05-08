На поверхности Луны нашли редкий минерал

Обнаруженный у поверхности Луны моганит учёные считают прямым доказательством наличия больших запасов замёрзшей воды.

Повторный анализ лунного метеорита, найденного в пустыне Сахара в 2007 году, показал, что внутри "куска Луны" присутствует минерал, который может формироваться только при наличии воды. После химического анализа находки учёные из Университета Тохоку пришли к выводу, что прямо под поверхностью Луны может находиться обширная "ледяная корка", пишет life.ru.

Учёные отмечают, что присутствие моганита свидетельствует о возможном присутствии легкоизвлекаемых водных ресурсов. Исследователи считают, что появление моганита на лунной поверхности может быть тесно связано с главной причиной гибели небесного тела — падением на спутник Земли кометы или других крупных космических тел, содержащих воду.

Исследователи уверены, что большое количество воды может быть использовано при последующей колонизации Луны людьми — один из самых ценных ресурсов позволит значительно сэкономить на доставке грузов к единственному спутнику Земли.