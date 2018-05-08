Сильвия Раду: Раньше дороги делали там, где живут родственники работников мэрии

Дороги в Кишиневе нужно делать качественно и долговечно, а не стелить тонкий слой асфальта для отвода глаз. А развитие дорожной инфраструктуры в столице должно затронуть не только проезжую часть на главных улицах, но и тротуары, а также дороги во дворах жилых домов.

Об этом кандидат в мэры Кишинева Сильвия Раду рассказала в интервью в прямом эфире пресс-центра Point.md. Независимый кандидат возмутилась тем, что раньше дороги во дворах делали лишь там, где жили родственники работников мэрии. Например, на столичной улице Каля Ешилор, где в одном из домов живет мать Дорина Киртоакэ. Раду также ответила на вопрос зрителей о цветочном ковре. Кандидат пояснила, что деньги на их покупку были заложены в бюджете, принятом еще до ее прихода в должность и.о. мэра. Но она, в отличие от предшественников, решила показать цветы горожанам. Это стало беспрецедентной акцией, которая получила широкую огласку в зарубежной прессе. А позже эти цветы пересадили в парки столицы, где их до сих пор можно встретить. Сильвия Раду подчеркнула также, что на покупке этих цветов удалось сэкономить около 4 млн леев, которые она предложила направить на обустройство парков. В случае своей победы на выборах мэра, уже на второй день Сильвия Раду намерена преступить к работе. "Некогда терять время. Слишком много проблем накопилось в городе. Даже если работать 24 часа в сутки, этого будет мало", - ответила Раду на вопрос зрителей.