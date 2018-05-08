КС: проживающие за границей граждане Молдовы смогут получать пенсию по возрасту

Конституционный суд постановил сегодня, что молдавские граждане, проживающие за границей, смогут получать пенсии по возрасту.

Заявление в Суд представил адвокат, который попросил вышестоящий орган высказаться по поводу конституционности текстов «проживающий в Молдове» ст. 2 п. 1 и «застрахованному лицу, выезжающему на постоянное место жительство за границу, не предоставляется пенсия, в соответствии с настоящим Законом» ст. 36 п. 1 Закона № 156 от 14 октября 1998 г. о государственной пенсионной системе.

После рассмотрения заявления, магистраты Конституционного Суда постановили, что парламент и правительство Молдовы не выдвигали никаких обоснований для лишения прав данной категории на получение их пенсий, только потому, что они проживают за границей. Тем не менее, Национальная касса социального страхования в качестве объяснений привела возможность появления некоторых недостатков в обнаружении выплат единовременно с пенсиями в Молдове, а также в других странах, с которыми Молдова не ратифицировала двусторонние соглашения о социальном обеспечении.

Суд отметил, что упомянутые органы не представили соответствующие причины для обоснования дифференцированного подхода в вопросе, и неспособность Национальной кассы социального страхования не является основанием для лишения людей их основных прав.

Таким образом, Суд пришел к выводу, что дифференцированное отношение к гражданам, не проживающим в Молдове, по сравнению с проживающими в Молдове, с точки зрения выплаты пенсий, нарушает Конституцию.

Постановление Суда является окончательным и обжалованию не подлежит, вступает в силу с момента его принятия и публикуется в «Monitorul Oficial», отмечает Молдпрес.