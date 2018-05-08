КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

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