Режиссер фильма "Мстители. Война бесконечности" Джо Руссо в комментарии порталу Сomicbook.com объяснил сюжетный поворот, вызвавший недовольство зрителей.
По сюжету персонаж Криса Хемсворта Тор ударил главного злодея Таноса в грудь, а не в голову. Избежав смерти, Танос успевает разрушить половину Вселенной, передает РИА Новости.
Режиссер считает решение сценаристов не убивать Таноса правильным, так как этот поступок позволяет лучше раскрыть персонажа Хемсворта. Таким образом, по мнению Руссо, Тор продемонстрировал Таносу свою месть.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для деловых начинаний. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md