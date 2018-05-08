Засуха угрожает урожаю: зерновые выживают за счет росы

Главной угрозой будущему урожаю фермеры называют не ливни с градом, а засуху. Кратковременные дожди последних дней ситуацию не исправили: земля все еще сухая, местами трещины на полях достигают 40 см.

Потери урожая могут составить 30%. По словам фермеров, зерновые пока держатся за счет росы. Выдерживает такие условия только подсолнечник.

В минсельхозе эти опасения подтверждают.



"Большое расхождение температур. На поверхности до 30 градусов в тени, а в почве - 7-8 градусов. Больше всего страдают яровые посевы, они не успели прорасти", - рассказал глава управления минсельхоза Василе Шарбан.



Синоптики обнадежить аграриев тоже не могут. Дожди в ближайшие время будут, но слабые.



"Объем осадков составил от одного до пяти сантиметров, этого недостаточно. По нашим прогнозам, в следующие несколько дней осадки вероятны в центре и на юге страны", - сообщил метеоролог Геннадий Рошка.



Под пшеницу, ячмень и рапс в этом году отдали 820 тысяч гектаров.