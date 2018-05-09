Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана. Он поручил американскому минфину в ближайшее время восстановить санкции против Тегерана.
Соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, было заключено в 2015 году при прежней администрации Барака Обамы. Помимо Ирана и США, его подписали Великобритания, Франция, Германия, ЕС, Россия и Китай.
Выступая в Белом доме, Трамп назвал сделку "разлагающейся и гнилой структурой", неспособной предотвратить появление у Ирана ядерного оружия в скором будущем, и пообещал восстановить жесткие санкции, затрагивающие ядерную деятельность Тегерана, сообщает ВВС.
"Любая страна, помогающая Ирану в его стремлении обрести ядерное оружие, также может подвергнуться жестким санкциям Соединенных Штатов", - добавил Трамп.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) уже заявило, что принимает немедленные меры для выполнения решения президента.
Предприятиям, имеющим отношения с Ираном, будет дано от 90 до 180 дней на прекращение этих отношений. По окончании этого периода все санкции будут возобновлены.
Вскоре после выступления Трампа президент Ирана Хасан Роухани выступил по телевидению и объявил, что поручил иранским дипломатам приступить к переговорам с Францией, Германией, Великобританией, Россией и Китаем, для того чтобы оценить возможность сохранения ядерного договора, несмотря на решение Дональда Трампа.
"Если к концу этих переговоров мы придем к выводу, что то, чего требовал народ Ирана, достижимо, ядерное соглашение останется в силе, несмотря на пожелания США и сионистского режима, а также грубейшие слова Трампа", - сказал иранский президент.
"Если мы поймем, что наши интересы не соблюдаются, то в таком случае я обращусь к народу и сообщу о наших решениях", - добавил он.
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