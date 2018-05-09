Подсчитаны убытки от града в Каушанском районе

В результате дождя с градом и сильного ветра, прошедших в ночь на 8 мая в Криулянском районе село Киркэешты понесло значительные убытки.

По данным Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, из-за непогоды фермеры остались без 500 гектаров подсолнечника, пострадали всходы рапса на 90 гектарах, побило виноградники на площади два гектара и семь гектаров плодовых деревьев.

Мэр села Галина Чебан также сообщила, что потоками воды повредило местные дороги, на ремонт которых потребуется по меньшей мере 20 тысяч леев.

По словам главы местной администрации, в ближайшие дни от жителей села могут поступить и другие заявления для оценки нанесенного им материального ущерба.







