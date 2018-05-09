В Молдове празднуют День победы и День Европы

Сегодня в столице традиционно проходят мероприятие, посвященные Дню Европы и Дню Победы. Утром президент Игорь Додон, премьер Павел Филип и председатель парламента Андриан Канду возложат цветы на мемориале "Вечность".

После этого Демократическая партия Молдовы подготовила праздничную программу.

Стартует она в 10 утра в сквере Кафедрального Собора. Там появится полевая кухня, а ветеранам войны и гостям праздника предложат отведать солдатскую кашу. Здесь же устроят выставку фотографий со времен Второй мировой войны. Будет играть военный оркестр и пройдет показательное выступление спасателей с дрессированными собаками. Дети смогут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте.

В пять вечера программа продолжится на сцене, установленной на Площади великого национального собрания. Перед зрителями выступят оркестр Plai Moldovenesc и братья Адваховы, Амелия и Валентин Узун, а всех присутствующих пригласят исполнить Хору мира. Любители классической музыки смогут послушать произведения в исполнении Евгения Доги.

Кульминацией вечера станет грандиозный концерт, в котором выступят многие местные и зарубежные исполнители.

Всех жителей и гостей столицы приглашают принять участие в праздновании 9 мая.

Напоминаем, что движение по проспекту Штефана чел Маре в периметре улиц Бэнулеску-Бодони и Пушкина будет перекрыто.

Общественный транспорт перенаправят по параллельным улицам. Временно ограничат движение транспорта и на тех улицах, по которым пройдет марш памяти жертв Второй мировой войны.

Водителей просят соблюдать указания патрульных инспекторов.





