Сильвия Раду: в мэрии Кишинева должны работать профессионалы, которые будут решать проблемы граждан, а не партий

В мэрии Кишинева должны работать профессионалы, которые будут решать проблемы граждан, а не партий. Кроме того, жители столицы должны знать, на что тратятся их деньги, поэтому процесс публичных закупок должен транспарентным. Так считает независимый кандидат в мэры столицы Сильвия Раду.

В интервью порталу point.md Сильвия Раду отметила, что ее избирательная программа основана на пожеланиях горожан. Чаще всего люди говорят о коррупции и некомпетентности сотрудников мэрии.

Сильвия Раду рассказала, что была удивлена, узнав, что некоторые столичные улицы ремонтировали лишь потому, что там живут родственники некоторых чиновников.

Независимый кандидат поделилась своими планами после победы на выборах.

Выборы мэра Кишинева пройдут 20 мая.







