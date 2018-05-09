Из каких стран Молдова импортирует больше всего товаров

В первом квартале текущего года Молдова импортировала товаров более чем на миллиард 300 миллионов долларов, что почти на 30% больше, чем в тот же период 2017-ого.

По данным Национального бюро статистики, в январе-марте 2018-ого Молдова закупила в странах

Европейского союза товаров почти на 645 миллионов долларов, что на 30% больше, чем в первом квартале 2017-ого. На 22,5% вырос импорт из стран СНГ и составил более 330 миллионов долларов.

При этом, более чем в два раза выросли закупки из Японии. На втором и третьем местах - Израиль и Латвия. Импорт из Швеции и Польши увеличился примерно на 50%, из Китая - на 40.

Чуть больше 20% импорта составили машины и оборудование для транспорта, примерно столько же завезли промышленных товаров. 80% всего импорта привезли автомобильным транспортом.







